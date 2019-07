Lavori di manutenzione e riordino, chiudono per un mese le sale dei Musei Civici

Le sale espositive dei Musei civici di Modena, al terzo piano di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, saranno chiuse al pubblico per lavori di manutenzione e riordino delle collezioni da lunedì 15 luglio. Riapriranno ai visitatori gratuitamente dal giorno di Ferragosto, giovedì 15 agosto, con il consueto orario: da martedì a venerdì dalle 9 alle 12 (con possibilità di apertura pomeridiana per gruppi di minimo 20 persone, su prenotazione al tel. 059 2033100); sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; chiuso nei lunedì non festivi.

La Gipsoteca "Giuseppe Graziosi" a piano terra del Palazzo rimarrà chiusa nel mese di agosto e riaprirà venerdì 13 settembre, in concomitanza con l’inizio del festival filosofia 2019.