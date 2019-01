Le acconciature del Festival di Sanremo parlano ancora sassolese

Non esiste la crisi del settimo anno per Nabila Parrucchieri, che domani festeggerè i suoi 30 anni di attività il viale Gorizia 16: per la settima volta consecutiva, infatti, Flora Gentile ed il suo staff si occuperanno del “trucco e parrucco” al Festival di Sanremo.

Con la stessa verve e lo stesso entusiasmo della prima volta, Flora ed il suo staff si prenderanno cura dei presentatori, ospiti e superospiti che si alterneranno sul palco del Festival da martedì 5 a sabato 9 febbraio.