Nek annuncia nuovo album di inediti e un nuovo tour europeo

E' stato annunciato per il 10 Maggio di quest'anno il nuovo album di inediti di Nek con all'interno una sola canzone nota, "Mi farò trovare pronto", che abbiamo già ascoltato a Sanremo. Ad annunciarlo è stato il manager Biagio Antonacci sui social, che però sarebbe poi stato cancellato pochi seconid dopo, tuttavia da quanto affermato da chi lo ha visto la data era ben precisa così come la gioia di quella notizia.

La canzone sanremese, che oggi sentiamo ovunque in radio, seppur non abbia ottenuto un punteggio adeguato secondo i fans, sarà l'apripista di questo nuovo album che dovrebbe uscire a Maggio. Tuttavia, le novità per il cantante sassolese non terminano qui perché infatti ha annunciato un tour europeo, e questo post non è stato cancellato anzi è in copertina nella sua pagina Facebook.

Il tour inizierà il 18 novembre al TonHalle di Monaco di Baviera in Germania e si concluderà dopo il 2 Dicembre a Madrid, dopo aver toccato le città di Bruxelles, Parigi, Lussemburgo e Londra. Per gli appassionati i biglietti saranno già in prevendita domani e sui social i fans fanno sapere che non mancheranno.