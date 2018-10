Il modenese Nero vince il "Nic United Contest" della Nazionale Cantanti

E un ragazzo modenese, Nero, il vincitore del contest musicale "Nic United Contest" indetto dalla nazionale Italiana Cantanti. Per lui la possibilità di esibirsi per prima volta dal vivo, in uno stadio. E' accaduto domenica scorsa, allo stadio Piola di Vercelli durante l'intervallo della partita "Un gol per la pediatria" giocata fra la nazionale cantanti e la gente di cuore. I fondi raccolti sono serviti all'acquisto di macchinari per il reparto pediatrico dell'ospedale.

Nero (al secolo Francesco Saverio Ruggeri) ha cantato da vivo il suo singolo "Anche solo un secondo", una storia d'amore finita ma che è l'occasione per rinascita e un cambiamento. Il brano sta ottenendo numerosi successi e ha già 40.000 visualizzazioni su youtube. Nero nei prossimi giorni sarà in sala di incisione per il suo secondo singolo