Torna la neve in Appennino, piccola boccata d'ossigeno per la stagione sciistica

Dal primo pomeriggio di oggi, come annunciato dalle previsioni, il freddo ha ripreso il sopravvento in questo anomalo febbraio dalle temperature miti. Lo ha fatto in maniera netta in Appennino, con cali drastici delle temperature che hanno accompagnato una perturbazione nevosa con forte vento.

Oltre alle vette più alte, i fiocchi sono caduti anche sui principali comuni dell'alto Appennino, fino a Pavullo nel Frignano. Qualche debole chicco ghiacciato si è affacciato anche sulle colline, ma senza lasciare traccia.

E' ancora presto per fare un bilancio della neve che realmente si è depositata a terra - attualmente non sembra molta - ma certamente l'evento era atteso con enorme anzia ed è stato salutato con immensa gioia dai gestori degli impianti sciistici del comprensorio del Cimone, dove nelle ultime giornate la situazione era diventata davvero desolante vista la carenza di manto nevoso.