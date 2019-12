Arriva la neve su tutta la provincia. Fiocchi dal Cimone fin sulla Bassa

Dalle primissime ore della mattina la neve ha incominciato a scendere copiosa sull'Appennino modenese e su tutta l'Emilia orientale. I fiocchi bianci hanno raggiunto anche quote basse, con i primi accumuli anche in collina, fino ad arrivare sulla pianura e perfino nella Bassa, dove tuttavia al momento vengono segnalate precipitazioni non molto intense. Una situazione a macchia di leopardo.

Il calo delle temperature è sensibile su tutto il territorio, con le massime che non supereranno i 4°C nel corso della giornata e minime anche finoa -4°C. La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta di colore giallo su tutti i settori della regione, ad esclusione delle fasce del litorale romagnolo.

Al momento non si segnalano criticità sulle strade. Fa eccezione ovviamente l'Appennino, dove le principali arterie di comuniciazioni sono percorribili con gomme termiche o catene. Occorre tuttavia prestare attenzione, non solo per l'eventuale manto nevoso, ma -anche in pianura - per la formazione di ghiaccio.

Il vademecum per i cittadini in caso di neve

i proprietari, gli affittuari, gli amministratori di edifici hanno l’obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali che si affacciano all’ingresso degli edifici e successivamente spargere sale (in proporzione 1 chilogrammo per 20 metri quadrati di superficie). Le prescrizioni riguardano anche la rimozione di ghiacci che si formano sulle gronde, sui balconi o su altre sporgenze, e di neve dalle piante private che sporgono su aree di pubblico passaggio e va segnalato tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso di siepi o cassonetti di raccolta dei rifiuti. In caso di non osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana sono previste sanzioni amministrative, oltre a eventuali spese dovute dall’esecuzione d’ufficio di provvedimenti necessari (art. 51).

Ove occorra, i cittadini sono invitati a rimuovere tempestivamente le auto che intralciano i mezzi spazza neve. In particolare, i residenti e domiciliati in centro storico sono invitati a non parcheggiare nelle strade dell’area Ztl quando è previsto lo sgombero della neve e, in alternativa, avranno la possibilità di utilizzare gratuitamente il Parcheggio del centro al Novi Sad.

È già in corso a partire da oggi, mercoledì 15 novembre, e fino al 15 aprile, l’obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo per poter circolare sul territorio modenese anche se non nevica (direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per i trasgressori sono previste sanzioni da 41 a 85 euro),

Per l’incolumità propria e delle altre persone, in caso di precipitazioni a carattere nevoso, si consiglia ai cittadini di controllare per tempo lo stato degli pneumatici, ridurre all’essenziale gli spostamenti e optare preferibilmente per i mezzi pubblici, non abbandonare l’auto in condizioni che impediscano la circolazione di altri veicoli e mezzi di soccorso e, possibilmente, parcheggiarla in aree private, garage o cortili. E ancora, si consiglia di indossare abiti e calzature idonee per gli spostamenti a piedi, evitare di camminare nelle vicinanze di alberi e fare attenzione, in fase di disgelo, a eventuali blocchi di neve che si staccano dai tetti. Infine, in situazioni di emergenza, si invita a limitare l’uso di cellulari alle effettive necessità e per brevi comunicazioni così da evitare sovraccarichi di rete, tenersi informati sulla situazione meteorologica e della viabilità, e segnalare situazioni di difficoltà o pericolo alla Polizia municipale.