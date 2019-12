Nevica abbondantemente su tutta la provincia, viabilità verso la paralisi

Dalla tarda mattinata di oggi la neve ha iniziato a scendere in maniera copiosa sulla quasi totalità della procincia Modenese e ha dato origine ad accumuli anche in pianura. Si è creato rapidamente un manto bianco su tutte le pincipali strade che attraversano il territorio e questo ha comportato un graduale rallentamento della circolazione strada, fino quasi ad una paralisi. Di fatto si procede a "passo d'uomo" in molte zone del capoluogo e dei centri minori.

Situazione analoga anche in autostrrada, dove la circolazione risulta molto rallentata, sia in A1 che nel tratto modenese della A22. Tutte le strade restano comunque percorribili con gomme termiche o con catene. La maggior concetrnazione di neve si rileva proprio nell'Emilia centrale, in tutta la fascia compresa tra Reggio Emilia e Bologna. Le precipitazioni sono tuttavia in graduale diminuzione.

Poco prima delle 15 sulla Provinciale 14 in prossimità di Recovato (Castelfranco Emilia) una corriera Seta è uscita di strada: fortunatamente non sembrano esserci conseguenze serie per i viaggiatori. Sul posto il 118.

Al momento non si segnalano altri particolari incidenti o situazioni di pericolo. Tuttavia è consigliabile mettersi alla guida solo in caso di reale necessità. Seguiranno aggiornamenti