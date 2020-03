Troppi operai in malattia, la produzione si ferma. E l'azienda va in Procura

Se molte aziende sono state costrette a chiudere i battenti, per mole altre la prosecuzione dell'attività si fa molto complessa. Per i motivi più svariati. A Vignola sta succedendo anche alla New Log Srl, azienda che gestisce il personale in appalto nella lavorazione dei prosciutti presso la Camac. In questo caso a bloccare la produzione è stato un numero elevato di malattie, che si sono concretizzate nell'assenza di 14 degli 82 lavoratori.

I macellai e i facchini impiegati nello stabilimento di via dell'Agricoltura, va precisato, non sarebbero coinvolti nel contagio da covid-19, ma la loro assenza sarebbe dovuta a malattie di altro tipo, certificate dai rispettivi medici curanti. E sono stati proprio i medici afinire nel mirino dell'azienda. La New Log, infatti, ha deciso di reagire a questa situazione che ha bloccato l'attività indirizzando un esposto alla Procura, chiedendo di insagare per accertare eventuali responsabilità penali.

Lìazienda sospetta "un utilizzo strumentale ed illegittimo da parte dei lavoratori e dei medici compiacenti dell'istituto della malattia, in un momento già caratterizzato da una congiuntura economica oltremodo sfavorevole alle imprese". New Log sottolinea come il danno economico patito sia notevole, il tutto "a dispetto delle innumerevoli misure messe in atto dalla Sottoscritta comportanti anch'esse un aggravio di costi ingente, al solo fine di elidere il rischio di paralizzare l'attività di trasporto e porre in condizioni di assoluta sicurezza i propri lavoratori".

La denuncia dell'impresa ha scatenato la reazione del sindacato autonomo SI Cobas, che ha spiegato: "Nelle aziende della lavorazione delle carni, la distanza di sicurezza non è possibile: anche facendo turni, alcune lavorazioni richiedono di lavorare gomito a gomito e i lavoratori ci hanno rappresentato il problema, chiedendo cassa integrazione. Ma la lavorazione della carne è un prodotto di primaria necessità e adesso c’è tanto da fare: quindi si continuano ad usare le mascherine, si certo. Ma si usano le mascherine che si sono sempre usate, non si usano le FFP3, ma quelle che non proteggono dal contagio. Sono mascherine simil-chirurgico che sono necessarie per l’alimentazione poiché evitano che l’operatore possa eventualmente passare carica batteriologica standard, non certo Covid19".

"E’ evidente che, dal punto nostro di vista - aggiunge SI Cobas - questo atteggiamento è criminale: i padroni, nella loro smania di fare profitti, non si fermano davanti a niente. Secondo noi questa cosa fa ribrezzo, perché è una intimidazione vergognosa contro i medici di

famiglia che ci pare che in questo momento dovrebbero essere aiutati ed incoraggiati, non certamente criminalizzati".