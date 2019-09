Formigine e Montefiorino, nominati i nuovi parroci

Cambia la guida pastorale delle parrocchie di Formigine e dell’Unità pastorale “Montefiorino”. Don Federico Pigoni è stato nominato dall’arcivescovo don Erio Castellucci parroco di San Bartolomeo in Formigine. Don Pigoni subentra a don Paolo Biolchini, al quale è stato proposto un altro incarico, e sarà affiancato da don Philip Mohamed Sandy Lebbie, sacerdote della diocesi di Freetown, in Sierra Leone, nominato dall’arcivescovo collaboratore parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo. A don Pigoni è stato inoltre confermato l’incarico di rettore del Seminario Metropolitano di Modena.

Arriva dal Piemonte il nuovo pastore delle vacanti parrocchie dell’Unità pastorale “Montefiorino”. Padre Sebastiano Simonitto, professo di voti perpetui dell’Ordine dei Frati Minori, è stato nominato dall’arcivescovo Castellucci amministratore parrocchiale di San Martino Vescovo in Casola, San Tommaso Apostolo in Farneta, San Leonardo Confessore in Gusciola, Beata Vergine di Loreto e Cristo Re in Montefiorino, Beata Vergine Assunta in Rubbiano e Sant’Andrea Apostolo in Vitriola.

Altre nomine riguardano le parrocchie di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, Savignano e Camposanto. Don Dino Zanasi resterà a San Giovanni Apostolo ed Evangelista come amministratore parrocchiale in attesa del nuovo parroco ed è stato nominato collaboratore delle parrocchie Beata Vergine Assunta in Savignano sul Panaro e Sant’Antonio di Padova in Mulino, entrambe situate nel Comune di Savignano sul Panaro, a don Jorge Fabian Martin è stato affidato l’incarico di collaboratore pastorale delle parrocchie di San Girolamo Dottore in Cadecoppi e San Nicolò di Bari in Camposanto per la Pastorale giovanile.

Infine, don Guido Bennati è stato nominato da don Erio Castellucci assistente ecclesiastico dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (Agesci) per la zona “Modena Pedemontana”.