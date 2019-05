Notte Bianca 2019, attive due navette gratuite verso il centro storico

Chi vuole raggiungere in auto la notte bianca modenese di sabato 18 maggio, può contare sul Parcheggio del Centro con 1.700 posti protetti all’ingresso del cuore storico di Modena, a pochi passi da Pomposa e largo Sant’Agostino. In una notte che porta in centro tante persone anche il Parcheggio al Novi Sad potrebbe essere presto al completo, e per questo il Comune, in collaborazione con Motor Valley Fest, l’agenzia per la mobilità Amo e con l’azienda di trasporto pubblico Seta, ha organizzato navette gratuite per chi lascia l’auto nei parcheggi scambiatori.

Per raggiungere il centro storico, infatti, si possono utilizzare gratuitamente le navette che, fino all’una di notte, ogni 20 minuti, percorrono due diversi itinerari.

La navetta “Portali” percorre un itinerario con più fermate che comprende viale Verdi, via Montegrappa, via Bonacini, via Divisione Acqui e zona parcheggi di via Divisione Acqui, per poi tornare in via Bonacini, via Montegrappa, viale Verdi, e giungere infine in largo Garibaldi, fermata più vicina a via Emilia centro.

La navetta “Madonnina”, invece, segue un percorso a più fermate che dall’Autostazione percorre viale Storchi, via Galaverna, via Ruffini, via Cesari, via Breda, strada Cimitero San Cataldo (parcheggio), strada Nazionale per Carpi, via Emilia Ovest, via Amundsen, per poi raggiungere nuovamente l’autostazione, a pochi passi dal parco Novi Sad e da largo Sant’Agostino.

Dalle 14 di sabato 18 maggio sarà sospeso il servizio di filobus e autobus nelle vie del centro storico interessate dalla notte bianca.