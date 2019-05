Notte Bianca, le raccomandazioni del Comune sul fronte sicurezza e vivibilità

Rispettare gli orari di fine degli intrattenimenti e usare i contenitori collocati in centro da Hera nei luoghi di svolgimento delle attività, specialmente per la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro. E a proposito del vetro ricordare che l’ordinanza per il Motor Valley Fest prescrive il divieto per locali, circoli ed esercizi, nella zona interessata dalla manifestazione, di vendere, somministrare o cedere a titolo gratuito per asporto ogni genere di bevande in contenitori di vetro. Ed è vietato gieare dentro l'area della manifestazione portando al seguito recipienti e contenitori di vetro.

L’amministrazione comunale invita tutti partecipanti alla notte bianca a divertirsi nel rispetto degli altri e della città osservando le prescrizioni e le norme della buona educazione. Il Comune, inoltre, ha inviato una lettera a tutte le attività che partecipano, con alcune raccomandazioni. In primo luogo, si ricorda il divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori e che è obbligatorio esporre i cartelli che ne pubblicizzano il divieto. Chi serve alimenti e bevande, gli autorizzati possono farlo fino alle 3, è invitato a usare, per quanto possibile, materiali riciclabili o biodegradabili. Gli esercizi autorizzati possono fare musica fino alle 2, ma sono invitati ad abbassare il volume all’una e a non interferire con le iniziative vicine. Per il decoro è necessario mantenere l’area circostante al proprio esercizio sgombra da rifiuti, raccogliendo anche durante la serata tutto ciò che è da eliminare o riutilizzare, attenendosi alla raccolta differenziata.

Per la regolarità degli esercizi è richiesto di rispettare le norme ordinarie, con riguardo particolare a quelle sulla sicurezza, sulla regolarità contributiva dei dipendenti (anche se assunti occasionalmente) e sulle normative fiscali, anche in presenza di un pubblico numeroso. Infine, è vietato usare bombole di Gpl o altro gas infiammabile simile; è vietato il deposito di liquidi infiammabili e l’uso di fiamme libere; le piastre di cottura, i recipienti con liquidi caldi e quanto possa recare danno al pubblico va tenuto fuori dalla sua portata. L’ordinanza per il Motor Valley Fest, valida anche per la notte bianca, vieta di introdurre nelle aree perimetrate dell’intera manifestazione materiale pirotecnico e petardi, spray al peperoncino e oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi.

In piazzetta Pomposa per l’iniziativa “Rientro a casa in sicurezza” saranno presenti operatori del progetto “Buonalanotte” dell’assessorato Politiche Giovanili per dare informazioni ed eseguire test dell’etilometro, in forma anonima, volontaria, gratuita e non soggetta a sanzioni.