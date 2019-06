Notte tropicale oltre i 27°C, mai così caldo nel mese di giugno

Nella notte la temperatura minima registrata presso l’Osservatorio Geofisico di Piazza Roma è stata di 27.6°C. Secondo gli esperti dell’Osservatorio Geofisico del DIEF - Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” questa la più alta temperatura minima mai registrata a Modena nel mese di giugno presso la stazione storica che si trova sul torrione orientale del Palazzo Ducale di Modena dal 1830 a oggi. Il record precedente è molto recente e risaliva al 24 giugno 2017 con 27.0°C.

Anche nelle altre stazioni registriamo valori record, mai registrati da quando sono in funzione. A Modena Campus DIEF, nella periferia della città di Modena, è stata rilevata una temperatura minima di 23.2°C. “Il record precedente – dice il meteorologo Luca Lombroso di Unimore – da quando nel 2005 è entrata in funzione la centralina fu di 22.1°C”. A Reggio Emilia con 22.8°C si superano anche in questo caso i 22.2°C del 25 giugno 2017, valore più alto dal 2013.

“Questi valori – commenta Luca Lombroso - sono tutti, anche in aperta campagna, al di sopra della soglia di definizione di “notte tropicale”, ovvero notti con temperatura minima al di sopra di 20°C. Significativo il record delle temperature, testimonianza di un’ondata di caldo che da giorni stupisce noi stessi meteorologi nel vedere i valori previsti da giorni dai principali modelli meteorologici, un caldo che come si vede dai dati non riguarda solo le aree urbane ma anche le zone di campagna e perfino di montagna, con “notti tropicali” in Appennino fino a circa 1000 m e con il livello dello zero termico a 4800 m”.

Previsione. Domani farà ancora molto caldo, soprattutto la notte potremmo superare il record odierno, mentre le temperature massime saranno in lieve flessione ma ancora sui 35-36°C, con l’incognita di locali e circoscritti temporali di calore. Relativo respiro sabato 29 giugno, con 33-34°C, poi seguiranno probabilmente diverse altre giornate con temperature sui 36-38°C.