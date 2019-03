Popolazione in crescita, Modena raggiunge la cifra più alta di sempre

Il servizio statistica del Comune di Modena ha pubblicato sul proprio sito un breve report sulla struttura e la dinamica della popolazione residente al 31 dicembre 2018, dal titolo: “La Popolazione residente a Modena nel 2018”. In particolare, nel report si evidenzia che la popolazione modenese, dopo qualche anno di decrescita, torna ad aumentare per il secondo anno consecutivo, per una ripresa delle immigrazioni dell’estero e dal sud Italia, registrando al 31 dicembre 2018 le 186.307 unità. Questo numero di residenti è il più alto mai registratosi sull’anagrafe del nostro Comune, che al momento del suo impianto, alla fine del 1865 registrava 52.859 residenti.

Si evidenzia nel 2018 un piccolo aumento nelle nascite (+ 23) rispetto al 2017, ma permane un calo rispetto agli anni precedenti, dovuto al numero in diminuzione di donne residenti in età feconda (tra i 15 ed i 49 anni), nate negli anni a cavallo della crescita zero registrata negli anni ’80.

Il saldo migratorio, differenza tra immigrati ed emigrati (+ 1.554 sul 2017), è elevato con l’estero e con il sud Italia. Resta negativo il saldo con i comuni della provincia, in particolare quelli limitrofi, anche se in misura molto più contenuta rispetto al decennio precedente.

L’indice di vecchiaia (dato dal rapporto tra ultrasessantacinquenni ed i minori di anni 15) si attesta a 178 anziani ogni 100 giovani e l’età media di tutti i residenti è di 45 anni.

La pubblicazione è disponibile sul sito (www.comune.modena.it/servizio-statistica) dove è anche possibile scaricare “I Prezzi a Modena nel 2018”, pubblicazione sulla rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo dell’inflazione.