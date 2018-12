Rifiuti. Una nuova isola ecologica per il Mercato Albinelli

È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova isola ecologica in Via Mondatora, nel centro storico di Modena. Collocata alle spalle del Mercato Albinelli, è pensata per rispondere in primo luogo proprio alle esigenze dello storico mercato cittadino. La struttura si compone di una pressa interrata, nella quale potranno essere conferiti imballaggi in legno, cartone e plastica, i quali saranno poi separati e valorizzati negli impianti di selezione, trattamento e recupero, e di diversi contenitori per la raccolta separata di organico e vetro.

Grazie a questa novità, i numerosi commercianti del Mercato potranno conferire con ancora maggiore semplicità i rifiuti separati derivanti dalla loro attività. Rispetto alla struttura precedente, la nuova isola è pensata per occupare meno spazio e nello stesso tempo per consentire il posizionamento di un maggior numero di contenitori per i materiali riciclabili, così da migliorare il livello di servizio offerto alla zona centrale del centro cittadino.

Migliora, infine, l’aspetto estetico dell’area, dato che tutte le attrezzature sono state rinnovate e concordate con l’Amministrazione Comunale, nel rispetto dei requisiti dati dalla Sovraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.