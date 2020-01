Campogalliano: una nuova pista ciclabile per collegare il centro cittadino ai luoghi simbolo

Avrà un nuovo volto “la passeggiata dei campogallianesi”. Verrà infatti inaugurata sabato 11 gennaio la nuova pista ciclopedonale di Campogalliano lungo via Madonna che chiude, congiungendole, le altre piste già esistenti di via Barchetta e quella del parco Le Montagnole (creando così un lungo anello).

Taglio del nastro alle ore 11.00 presso lo sbocco finale della ciclabile, altezza incrocio tra via Madonna e via Croce (area antistante al pilastrino della maestà).

L’inaugurazione avverrà in presenza delle autorità civili e di alcuni atleti del settore ciclismo e podismo della Polisportiva.

I lavori hanno avuto un costo pari a 168.669, 35 euro per un totale di 200.000,00 se si considerano i vari oneri e iva.

Il percorso

La nuova pista si estende per circa 750 metri e ha inizio a ridosso della Biblioteca Comunale E. Berselli fino alla maestà ubicata in corrispondenza dell’incrocio tra via Madonna e via Croce.

La pista è stata tenuta il più possibile ampia per permetterne la fruizione ai cittadini in condizioni di godibilità e sicurezza. Dopo il taglio del nastro i presenti saranno invitati ad una passeggiata fino al piazzale della scuola primaria G. Marconi dove si terrà un brindisi augurale.

La nuova infrastruttura, che collega il centro cittadino ad alcuni luoghi simbolo come il santuario della Sassola e i laghi Curiel, rientra all’interno di un ampio progetto di riqualificazione delle aree urbane e di restituzione ai cittadini di un movimento dolce lungo le arterie urbane. A questo proposito, il Comune da qualche settimana ha lanciato sul proprio sito un bando di mobilità sostenibile finalizzato all’erogazione di contributi per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Scadenza del bando 31 ottobre 2020.