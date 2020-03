Coronavirus, rimandata a giugno la Fiera di Modena

La Fiera di Modena (ex Fiera campionaria) si terrà dal 5 al 14 giugno e non, come inizialmente previsto, dal 25 aprile al 1 maggio. La decisione è stata presa ieri da ModenaFiere, organizzatore della manifestazione, alla luce della situazione creata dall’emergenza Coronavirus.

Nelle nuove date la Fiera di Modena si svolgerà secondo il seguente calendario di apertura:



Venerdì 5 giugno aperta dalle 17.00 alle 22.00

aperta dalle 17.00 alle 22.00 Sabato 6 giugno aperta dalle 10.00 alle 22.00

aperta dalle 10.00 alle 22.00 Domenica 7 giugno aperta dalle 10.00 alle 22.00

aperta dalle 10.00 alle 22.00 Lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 giugno la manifestazione sarà chiusa

la manifestazione sarà Giovedì 11 giugno aperta dalle 17.00 alle 22.00

aperta dalle 17.00 alle 22.00 Venerdì 12 giugno aperta dalle 17.00 alle 22.00

aperta dalle 17.00 alle 22.00 Sabato 13 giugno aperta dalle 10.00 alle 22.00

aperta dalle 10.00 alle 22.00 Domenica 14 giugno aperta dalle 10.00 alle 20.00

Tutte le informazioni aggiornate sul programma eventi e le iniziative speciali dell’edizione 2020 saranno sempre consultabili sul sito www.fieradimodena.com.