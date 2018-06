Riqualificazione energetica, debuttano le nuove luci "televisive" del PalaPanini

Un’illuminazione migliore e più diffusa, adeguata agli elevati standard tecnici richiesti per le riprese televisive ad alta definizione ma che, allo stesso tempo, consente un risparmio di energia e di manutenzione. Sono queste le caratteristiche del nuovo impianto luci realizzato al PalaPanini che sarà inaugurato ufficialmente con la tre giorni della Volleyball Nations League in programma da venerdì 22 a domenica 24 giugno.

L’intervento di efficientamento dell’impianto del Palazzetto è stato realizzato dal Gruppo Hera, attraverso le sue società specializzate Ase (AcegasApsAmga servizi energetici) e Hse (Hera servizi energia), nell’ambito dell’appalto per la gestione del servizio di energia termica ed elettrica che il Comune di Modena ha affidato alla multiutility all’inizio del 2017 e dà il via a un’estate di analoghi interventi di riqualificazione energetica che saranno effettuati su numerosi edifici di proprietà comunale entro la fine del 2018 per un totale di 6 milioni di euro di investimenti a carico di Hera, come previsto nel contratto di servizio.

“Queste migliorie – commentato l’assessore allo Sport Giulio Guerzoni – allineano l’impianto sportivo ai requisiti sia della federazione italiana di pallavolo sia delle Official basketball rules. Si tratta di una sorta di passaggio di serie per un palazzetto che non solo sarà all’altezza della sua squadra e della passione dei modenesi ma anche delle regole delle competizioni internazionali di più alto livello. E questo grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione, il Gruppo Hera e Modena volley”.

Il nuovo impianto del PalaPanini è composto da 60 proiettori sul campo da gioco e di altri 48 sulle tribune (rispetto ai 44 complessivi dell’impianto precedente), che illuminano in verticale l’area di gioco e in orizzontale le tribune. Tutti i nuovi proiettori utilizzano la tecnologia Led che assicura consumi ridotti a fronte di migliori performance: a impianto completamente acceso, infatti, i consumi sono pari ai precedenti mentre è aumentata di oltre tre volte la luminosità. I Led, inoltre, si accendono immediatamente permettendo di realizzare, grazie a un sistema di controllo luci dinamico, coreografie luminose sul campo di gioco. Infine, ora è possibile regolare anche l’intensità della luce e illuminare solo alcune parti della struttura, dove e quando è necessario, con minori costi sia economici che ambientali.

Giorgio Golinelli, direttore Servizi energetici del Gruppo Hera, ha aggiunto: “Sui temi della riqualificazione energetica il nostro gruppo ha una solida esperienza, ma questa è stata una vera sfida, perché tra la fine della stagione regolare e l’inizio della Vnl i tempi sono stati davvero ristretti, ed è stato solo grazie ad un’attenta pianificazione e al lavoro di colleghi e fornitori straordinari che siamo riusciti a centrare il risultato: consegnare un impianto perfettamente funzionante, efficiente e all’altezza dell’occasione”.

Proseguono intanto gli interventi di efficientamento previsti dall’appalto di gestione dell’energia che vedono una concentrazione dei lavori nel corso dell’estate. “L’appalto - ha ricordato l’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi - è stato assegnato in seguito a una gara europea e, per la prima volta, sulla base dell’Energy performance contract, una formula che consente all’Amministrazione di programmare nel breve termine interventi di efficientamento degli impianti degli edifici comunali, primi tra tutti scuole e palestre, che consentono di aumentare il benessere per gli utenti e, contemporaneamente, di diminuire l’impatto ambientale. Interventi che – sottolinea – il Comune non avrebbe potuto sostenere sul piano economico e che sono a carico del gestore, che si avvantaggia del maggior risparmio ottenuto. A fine contratto, il Comune potrà contare a sua volta su una dotazione di impianti moderna ed efficiente”.

Entro la fine di giugno sarà completato il cantiere aperto nella casa anziani Vignolese per l’installazione di due nuovi gruppi frigoriferi, il rinnovo della rete di distribuzione e l’installazione di nuovi ventilconvettori. Il programma procederà con interventi in diversi impianti sportivi, tra i quali la palestra della Panaro e il rifacimento dell’impianto luci nella palestra indoor della Fratellanza. La maggior parte dei lavori riguarda però gli edifici scolastici sui quali sono previsti 25 interventi che comprendono opere per migliorare la coibentazione termica con la realizzazione di cappotti nelle scuole medie Cavour, Guidotti, Calvino-Galilei e nelle elementari Gramsci e Menotti (che sarà anche dotata di impianto fotovoltaico), la sostituzione di vecchie caldaie con impianti ad alta efficienza e l’isolamento di sottotetti e coperture. Gli interventi riguardano anche gli uffici comunali di piazza Grande dove sono previsti l’efficientamento dell’impianto di riscaldamento e la riqualificazione dell’illuminazione interna.