Videosorveglianza, a Castelnuovo 50mila euro per rinnovare le telcamere

Il Consiglio Comunale di Castelnuovo Rangone, nella seduta di ieri, ha approvato una importante variazione al bilancio di previsione 2018.

Tra le misure inserite nel provvedimento è compreso anche un rilevante investimento nel capitolo “sicurezza”, in particolar modo sulla manutenzione straordinaria e sull'ammodernamento complessivo (hardware e software) della rete di videosorveglianza dislocata sul territorio comunale. Il primo stralcio dell'intervento, finanziato con 50mila euro, consentirà di rimettere a nuovo le circa sessanta telecamere già installate in punti strategici tra Castelnuovo e Montale. Il secondo stralcio, che verrà finanziato invece nel 2019, prevede l'installazione di nuovi occhi elettronici sul territorio.

L'azione arriva a pochi giorni dalla firma, avvenuta in Prefettura, di due protocolli in materia di sicurezza tra il Comune di Castelnuovo Rangone, la Prefettura stessa e le forze dell’ordine. I protocolli, che confermano una rinnovata volontà di collaborazione e azione tra i soggetti firmatari, riguardano il Controllo del vicinato, mettendo così a sistema esperienze già positivamente avviate nel segno di una cittadinanza attiva e collaborativa con le Forze di sicurezza e “Mille occhi sulla città”, che prevede il contributo degli Istituti di vigilanza privata nello svolgimento delle funzioni di controllo e sicurezza complementare, in ausilio alle Forze di Polizia e alle Polizie locali.

A giorni, infine, sarà installato, grazie ad un progetto dell’Unione Terre di Castelli, il primo varco elettronico sulla via Vandelli a Montale: il sistema “legge” in tempo reale le targhe dei veicoli in transito, consentendo di rilevare immediatamente il passaggio di mezzi “sospetti”, agevolando, in un'ottica di prevenzione, il lavoro di Polizia Municipale e forze dell'ordine. Per installare il varco è stato montato un palo leggermente arretrato rispetto all'intersezione tra via Vandelli e via Santa Lucia, per consentire all'occhio elettronico di leggere i movimenti di tutte le auto che attraverseranno l'incrocio.