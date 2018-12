Polizia Municipale delle Terre d'Argine, in servizio 7 nuovi agenti

Sono stati assunti oggi dalla Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine sette nuovi agenti: inseriti in organico con un contratto di formazione lavoro dalla durata di un anno gli agenti saranno impiegati a rotazione su tutto il territorio dell'Unione e saranno affiancati a personale di comprovata esperienza. Con l'assunzione di questi sette agenti (due sono donne) il Corpo di Polizia Locale assomma ora 97 componenti in divisa (escluso il Comandante) oltre a 7 dipendenti di profilo amministrativo. Sono stati inoltre consegnati in questi giorni al Corpo anche due nuovi motocicli che sostituiscono altrettanti mezzi. Il Corpo di Polizia Locale dell’Unione ha attualmente in dotazione 12 moto.

“L’arrivo di questi nuovi sette agenti non potrà che rafforzare il ruolo che la Polizia Locale – spiega l’assessore Roberto Solomita – svolge sul territorio dell’Unione e garantire servizi sempre più efficienti nell’ambito della tutela dei cittadini sulle strade e non solo”.