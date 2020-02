Salgono a 5 i contagiati in provincia di Modena, due nuovi casi nella notte

Quattro nuovi casi positivi in Emilia-Romagna, salgono così a 30: la maggior parte in condizioni non critiche e 13 in isolamento a domicilio. Deceduto un paziente: era un cittadino lombardo, ricoverato a Piacenza e poi trasferito a Parma in terapia intensiva