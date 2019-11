Sensori e ultrasuoni, nuovo contatore "intelligente" in arrivo per gli utenti Hera

Nelle case di 300.000 clienti di Hera nei prossimi tre anni arriveranno nuovi contatori intelligenti, dei veri e propri mini-computer. La multiservizi ha presentato NexMeter a Parigi, all'European Utility Week 2019, la più importante fiera del settore. Questo contatore 4.0 è dotato di un'evoluta tecnologia, basata su algoritmi, sensori e ultrasuoni, in grado di offrire funzioni avanzate di sicurezza. Gli appositi dispositivi di monitoraggio e allerta di cui è dotato consentono, infatti, di prevenire incidenti in numerose condizioni, fornendo maggiori tutele a edifici e cittadini, sulla falsariga del funzionamento dei dispositivi 'salvavità elettrici.

Oltre a inviare le ordinarie e periodiche segnalazioni rispetto ai consumi effettuati come gli altri smart meter gas, in caso di emergenze NexMeter si attiva per contattare immediatamente il telecontrollo centralizzato a Forli', che monitora in tempo reale reti e impianti della multiutility su tutto il territorio. A sua volta il telecontrollo, se dispone di un recapito certo dell'utente, provvede a inviargli una segnalazione di allerta. Non solo 'intelligentè, NexMeter è anche un alleato green per dare un taglio alla spesa per i consumi.

Grazie alla capacità di intercettare e segnalare agli utenti anche le piccole fughe di gas, NexMeter aiuta infatti a contenere i costi in bolletta. Inoltre, è già predisposto anche per i sistemi del futuro a 'clean gas', come il biometano. Senza contare che è il primo contatore realizzato con materiali che contengono plastica riciclata.

Già nei prossimi mesi sarà avviata l'installazione del dispositivo in alcuni territori serviti da società di distribuzione di Hera. Complessivamente, nel prossimo triennio, verranno collocati 300.000 apparecchi prevalentemente in Friuli-Venezia Giulia e in Emilia-Romagna, nelle province di Modena e Ferrara, aree classificate a rischio sismico o in cui si sono verificati recentemente terremoti.

"Con NexMeter portiamo una ventata di innovazione in un business, quello della distribuzione del gas, ancora molto tradizionale. Del resto, l'innovazione rappresenta una delle priorità della nostra strategia, sostenuta da un impegno economico importante, per oltre 380 milioni di euro nell'arco dei cinque anni del nostro ultimo piano industriale. È con iniziative come questa, infatti, che Hera realizza la propria missione, rispondendo già oggi con la tecnologia del futuro ai bisogni di sicurezza e qualità dei cittadini e del territorio. Tutto questo, senza prescindere mai dall'attenzione all'ambiente", sottolinea Stefano Venier, amministratore delegato di Hera.

