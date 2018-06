Ausl, si amplia l’orario per il Punto unico di prenotazione e assistenza di base a Vignola

Da lunedì 4 giugno si ampliano gli orari di accesso al Punto unico di prenotazione e assistenza di base dell’Azienda USL di Modena di Via XXV Aprile 164 a Vignola.

Questi i nuovi orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8 alle 12

L’Azienda USL ricorda inoltre che per prenotare, spostare, disdire appuntamenti è possibile rivolgersi anche alle farmacie del territorio, dove in maniera totalmente gratuita si può anche: pagare il ticket per visite ed esami dell’Azienda USL di Modena; ritirare i referti degli esami di laboratorio; presentare richieste per attività di assistenza di base (cambio medico, esenzione ticket, duplicato di tessera sanitaria).