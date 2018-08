Sta per nascere il nuovo Centro Nuoto di Mirandola

I lavori di riqualificazione hanno preso il via nei mesi scorsi con un investimento superiore a tre milioni di euro, a carico dei nuovi gestori che sono Coopernuoto di Correggio, Bottoli Costruzioni di Mantova e Myrtha Pools di Castiglione delle Stiviere, uniti in una associazione temporanea di imprese (Ati) con esperienze maturate in realtà diverse e che si integrano perfettamente tra loro.

A seguito di un’attenta visione del progetto di riqualificazione e gestione del Centro Nuoto di Mirandola da parte della Federazione Italiana Nuoto Paraolimpico (Finp), si è posta l’attenzione sull’opportunità di ricavare ulteriori spazi dedicati e adeguati a tutte le tipologie di utenza che frequenteranno la struttura. Per tali motivi si è reso necessario un’ulteriore integrazione di risorse per circa 500 mila euro, con spogliatoi rinnovati al piano terra per utenza disabile e non, rifacimento della copertura del piano vasche e sistemazione della copertura della palestra, adeguamento dei servizi idraulici con un maggior efficientamento energetico.

"Il Comune vuole restituire alla cittadinanza un edificio completamente rinnovato – ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Ragazzoni – che possa svolgere la sua funzione in totale, piena autonomia e senza ulteriori disservizi, per cui si è richiesto inoltre di provvedere a sistemare la copertura della zona vasche e palestra, che iniziava a presentare alcuni punti critici che avrebbe potuto causare, con l’andare del tempo, infiltrazioni nella struttura. A seguito di tali richieste la piscina riaprirà un po’ più tardi rispetto a quanto originariamente programmato ma gli interventi sono stati necessari per avere una struttura performante, funzionale, adatta alle nuove esigenze e rispondente a tutti i requisiti normativi."

Di fronte all’ingresso sarà allestito il bar che in questo modo potrà essere utilizzato da chiunque e, nella stagione estiva, servire anche l’area esterna. Nella struttura interna, al piano terra, sarà realizzata un’area relax con sedie e tavolini, libri in book crossing e giochi per i bambini piccoli. L’area servirà a intrattenere genitori e fratellini piccoli dei giovani nuotatori, consentendo il controllo delle vasche natatorie. Numerosi gli interventi previsti all’interno tra i quali il rifacimento della pavimentazione del bordo vasca, della vasca di 25 per 16,36 metri e della vasca natatoria piccola, oltre alla realizzazione di un centro idro-benessere. Sarà poi interamente riorganizzato il parco esterno che verrà dotato anche di un campo di calcio a cinque su erba naturale. La piscina esterna da 50 metri subirà un radicale intervento: saranno modellate penisole e localizzate insenature.

La vasca sarà divisa in quattro zone: una per i più piccoli con una ampia rampa di ingresso e giochi d’acqua, una destinata alla zona relax con una lunga panca idromassaggi con 10/12 postazioni, una riservata ai corsi di acquafitness (acquagym, Hydrobike e Watertrekkig) e con area di atterraggio dei nuovi, grandi, scivoli di cui la piscina sarà provvista, una per il nuoto libero con tre corsie da 25 mt. sempre disponibili Ma sono tante altre le novità in serbo e che saranno svelate il 30 settembre quando il Centro nuoto aprirà i battenti.