Riaprono gli spazi rinnovati di "Piazza Grande" con più servizi digitali

Corner d’informazione multimediale, wifi veloce, postazioni per la navigazione in Internet e servizi on line con accesso assistito, senza ovviamente trascurare il tradizionale servizio di consulenza e informazione al pubblico: una nuova “Piazza Grande” più digitale e ricca di opportunità riapre al piano terra del Palazzo Comunale di Modena.

Era il 1995 quando nei locali sotto i portici che si affacciano sul sito patrimonio dell’Unesco aprì “Piazza Grande”, un unico punto che raccoglie diversi servizi comunali di informazione e comunicazione con i cittadini. In tutti questi anni migliaia di modenesi, visitatori, turisti sono entrati negli ampi locali per chiedere un’informazione, consultare materiale, leggere la bacheca degli annunci, senza contare le tante richieste telefoniche oltre che tramite posta elettronica, che arrivano ogni giorno, le iniziative di divulgazione e gli incontri.

L’inaugurazione dei locali, rinnovati e allestiti in modo da rispondere meglio alle attuali esigenze, è avvenuta giovedì 14 marzo alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e degli assessori a cui fanno capo i servizi ospitati: Ludovica Carla Ferrari per la Smart City, Irene Guadagnini per le Politiche giovanili e Andrea Bosi per Europa e Cooperazione internazionale.

A “Piazza Grande” è possibile trovare informazioni sulla vita della città, su lavoro, formazione, Europa; opportunità di conoscenza e partecipazione alla vita pubblica; ascolto per segnalare i problemi della città e orientamento personalizzato nei percorsi formativi. Inoltre, i cittadini vi possono trovare assistenza per l’accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione: credenziali per accedere ai servizi digitali; appuntamenti per i servizi anagrafici, attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e supporto per le iscrizioni scolastiche.

La riqualificazione dei locali è funzionale alla riorganizzazione degli spazi che sono ora più flessibili e polifunzionali, in grado di ospitare anche attività straordinarie. All’ingresso il visitatore viene accolto dal desk informativo con i servizi di Urp e Informagiovani per la consulenza e l’orientamento e da qui accede facilmente a tutti i servizi e le informazioni disponibili.

Un ruolo di rilievo lo hanno le nuove strumentazioni tecnologiche con i corner informativi dotati di maxi schermo che trasmettono immagini e informazioni sulla città, le postazioni per la navigazione gratuita attraverso il wifi ad alta velocità e quelle per accedere a Internet con supporti informatici messi a disposizione dall’amministrazione. Ben identificabili anche le postazioni per l’accesso on line assistito da un operatore, che sono diventate tre: il servizio avviato in via sperimentale, ha infatti riscontrato un alto gradimento e ora viene potenziato.

Presente inoltre un’area workshop e, nell’adiacente Galleria Europa, a cui si continua ad accedere dall’interno oltre che dall’ingresso affacciato sui portici, lo spazio pensato per la consultazione dei materiali non digitali introduce all’Europe direct e, quindi, allo spazio mostre e alla sala per le conferenze, dove si trova anche una seconda un’area workshop.