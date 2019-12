A Modena e Sassuolo l'omaggio dei Vigili del Fuoco alla Vergine Immacolata

Come ogni anno i Vigili del Fuoco di Sassuolo e di Modena hanno omaggiato la Beata Vergine Maria nel giorno dell'Immacolata. Questa mattina i pompieri si sono calati dalla torre di piazza Graibaldi a Sassuolo e hanno depositato l'omaggio floreale alla statua della madonna con Bambino, di fronte ad una piazza gremita. Presenti le autorità cittadine edon Giovanni Rossi, che ha accompagnato la cerimonia con un momento di preghiera.

A Modena invece la posa è stata effettuata in serata, in concomitanza con la cerimonia religiosa officiata dall'Arcivescovo Erio Castellucci. I Vigili del fuoco Muniti di autoscala hanno raggiunto e omaggiato la statua della Vergine sulla facciata del Municipio. I Vigili del Fuoco ringraziano Mons. Erio per le parole pronunciate dal balcone del palazzo Comunale a ricordo dei colleghi caduti ad Alessandria