Blitz artistico davanti ad Italpizza, sulla rotonda un'opera contro lo sfruttamento

Un'iniziativa del collettivo artisco Nomissis e dell'autore dell'opera, Ulixes. Questa l'origine della singolare installazione comparsa a tarda notte al centro della rotatoria tra strada Vignolese e strada Gherbella, a pochi passi dallo stabilimento Italpizza di San Donnino.

Una pizza rotonda che funge quasi da "gogna" per un lavoratore incatenato ad essa con mani e piedi. Un messaggio chiaro e provocatorio circa lo sfruttamento della manodopoera, per molti mesi al centro della mobilitazione sindacale che ha messo nel mirino le condizioni di lavoro degli appalti del colosso della pizza surgelata.

L'opera è già stata rimossa.

Proprio in questi giorni è ripresa anche la mobilitazione di SI Cobas, che per altro ha denunciato i dirigenti della cooperativa Evologica ritenuti responsabili di una "nuova montatura giudiziaria contro il sindacato, con false dichiarazioni ottenute mediante pressioni, offerte e ricatti su alcuni lavoratori". Il sindacato autonomo sarà per altro in piazza XX Settembre sabato prossimo per una manifestazione.