Chiusura estiva delle biblioteche, solo una settimana di stop per la "Delfini"

Biblioteche per l’estate, eco quali sono aperte e quali chiuse e in che giorni. Anche quest’anno la Biblioteca Delfini è chiusa una sola settimana per Ferragosto, dal 13 al 18 inclusi; gli stessi giorni di chiusura della biblioteca del multicentro educativo Memo, che nel periodo estivo cambia orari aprendo al pubblico al mattino da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 fino al 10 agosto.

Chiude per prima la biblioteca decentrata Giardino di via Marie Curie, dal 2 al 31 luglio, periodo in cui l’Archivio storico del Comune a Palazzo dei Musei sarà aperto al pubblico solo di mattina dalle 8.30 alle 13.

Dal 23 luglio al 4 agosto è chiusa la biblioteca Rotonda, nel centro commerciale omonimo di via Morane 500, mentre la Biblioteca Poletti di Palazzo dei Musei chiude al pubblico dal 1 al 25 agosto inclusi.

L'1 agosto, quando riapre la Biblioteca Giardino, chiude, fino al 31, la Crocetta di largo Pucci - via Canaletto Sud.

I Punti di Lettura nei quartieri e nelle frazioni sono chiusi, rispettivamente, a Baggiovara fino al 4 settembre; a Cittanova fino all’8 settembre; a Cognento fino al 16 settembre; alla Madonnina fino al 31 agosto; a Modena est, a Villanova Quattro Ville e a San Damaso fino all’8 settembre.

I volumi con prestito scaduto nel periodo di chiusura delle Biblioteche dovranno essere restituiti entro il 30 settembre 2018. Il prestito interbibliotecario in agosto è limitato dalle chiusure delle biblioteche. Anche i suggerimenti di acquisto di nuovi libri da parte degli utenti subiranno uno slittamento. Questi servizi riprenderanno con regolarità a partire da inizio settembre.'