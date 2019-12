Biblioteche comunali, gli orari di chiusura durante le feste natalizie

Aperture regolari per tutte le biblioteche comunali di Modena nel periodo delle festività natalizie e di fine d’anno, con due eccezioni. Martedì 24 dicembre, per la Vigilia di Natale, e martedì 31 dicembre, per l’ultimo dell’anno, le biblioteche saranno aperte solo al mattino (la Delfini di corso Canalgrande dalle 9.30 alle 13; laPoletti a Palazzo dei Musei dalle 8.30 alle 13, la Giardino di via Marie Curie 22/a, e la Rotonda nel centro commerciale di via Morane 500 saranno aperte dalle 9 alle 12.30, mentre la Crocetta, che aprirebbe solo il pomeriggio, resterà chiusa)

Le biblioteche comunali osserveranno la normale chiusura nei giorni festivi: oltre alle domeniche, mercoledì 25 dicembre per Natale, giovedì 26 dicembre per Santo Stefano e mercoledì 1 gennaio 2020 per Capodanno.

Per quanto riguarda i servizi, il prestito interbibliotecario è sospeso fino al 6 gennaio e riprenderà regolarmente il 7, così come le richieste di avere documenti da altre biblioteche (mentre saranno normalmente evase le richieste di “Document Delivery” ricevute da altre biblioteche).

In considerazione del fermo attività dei fornitori nel periodo di fine anno, i suggerimenti di acquisto di nuovi libri da parte degli utenti subiranno uno slittamento temporale. Il servizio sarà regolarizzato all'inizio del nuovo anno.

L’Archivio Storico del Comune di Modena a Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, per tutto il periodo sarà aperto con servizi al pubblico regolari negli orari normali nei giorni non festivi. Chiusura speciale, anche in questo caso, solo nei pomeriggi dei giorni martedì 24 e 31 dicembre.