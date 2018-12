Uffici comunali chiusi la Vigilia di Natale e il 31 dicembre

In occasione delle festività natalizie e di fine e inizio anno, tutti gli uffici comunali (comprese le biblioteche e il servizio "Piazza Grande - Urp, Informagiovani e Europe Direct) rimarranno chiusi al pubblico lunedì 24 e lunedì 31 dicembre. Chiuso al pubblico nei due lunedì prefestivi anche l'ufficio Ica di via IV Novembre 2 a Modena, gestore dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Resta attivo nelle due giornate il Contact center della Polizia municipale al Comando di via Galilei (tel. 059 20314) dalle 7.30 alle 18.45, al quale ci si può rivolgere anche per atti urgenti. Lunedì 31 dicembre dalle 7.50 alle12.30 è aperto l'ufficio cassa in viale Molza alla Stazione Autocorriere (www.comune.modena.it/poliziamunicipale).

Per i servizi demografici, il 24 e il 31 l’anagrafe e l’elettorale in via Santi 40 saranno chiusi al pubblico. Come accade quando si verificano più giornate di chiusura consecutive per gli uffici, lunedì 24, mercoledì 26 e lunedì 31 dicembre sarà aperto dalle 8.30 alle 12.30 solo l’Ufficio al primo piano di via Santi 40, per le dichiarazioni di nascita indifferibili allo Stato civile (ad esempio al decimo giorno dalla nascita), e per il ricevimento delle denunce di morte da effettuarsi nelle 24 ore successive al decesso alla Polizia mortuaria, oltre che per autorizzazioni al trasporto dei funerali del giorno stesso e delle 9 del feriale successivo (www.comune.modena.it/anagrafe).

Gli sportelli anagrafici dei Quartieri sono invece chiusi da lunedì 24 dicembre e riaprono dalle 8.30 alle 12.30, rispettivamente lunedì 7 gennaio (ai Quartieri 1 e 4), e martedì 8 gennaio (ai Quartieri 2 e 3).

Gli Urp nei Quartieri sono chiusi dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compreso.

Le biblioteche Delfini, Poletti, Crocetta, Rotonda sono aperte regolarmente, tranne nei festivi e nei lunedì 24 e 31 dicembre, mentre la Giardino è chiusa per lavori

I Punti di lettura dei Quartieri e delle frazioni sono chiusi dal 22 dicembre e riaprono dal 7 gennaio 2019 (www.comune.modena.it/biblioteche).