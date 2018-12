Hera al lavoro anche a Capodanno e all' Epifania: numeri utili e orari

Oltre a Natale e Santo Stefano, anche Capodanno ed Epifania saranno giornate lavorative per tanti dipendenti di Hera, per assicurare continuità e qualità dei servizi erogati ai cittadini. Come tutti i giorni festivi, i tecnici di Inrete Distribuzione Energia (la società del Gruppo che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica), gli operatori Hera dei servizi ambientali e del servizio idrico saranno al lavoro e a disposizione dei cittadini per accogliere le loro segnalazioni, intervenire in caso di guasti alle reti, presidiare gli impianti, garantire il decoro dei centri abitati.

Solo sul territorio modenese, nei giorni festivi saranno disponibili oltre 160 persone, compresi i reperibili. Una trentina di tecnici presidierà il servizio elettrico in città e nei comuni della provincia in cui il Gruppo Hera è presente. Le richieste di pronto intervento elettricità per tutti i territori serviti saranno come sempre ricevute dal Centro di Telecontrollo INRETE, che ha sede a Modena ed è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I tecnici, che lavorano a turni, saranno quindi in sala controllo pure nelle notti di Capodanno e Befana. Due i reperibili anche per il pronto intervento di Hera Luce, la società del Gruppo che a Modena e Nonantola gestisce il servizio di illuminazione pubblica e il funzionamento dei semafori.

Sul territorio modenese, per il servizio idrico, comprese le fognature, la depurazione e la gestione degli impianti, nei giorni festivi saranno disponibili circa 60 persone. Per il pronto intervento relativo alle fognature, sarà a disposizione, oltre a due coordinatori, una squadra adibita agli espurghi. Due anche i tecnici reperibili in caso di guasti agli impianti di teleriscaldamento di Modena.

Una ventina di persone presidierà, invece, il servizio gas in città e provincia, nei comuni in cui Hera è presente.

Tutte le richieste di pronto intervento acqua, gas e teleriscaldamento per i territori serviti da Hera saranno gestite dal Polo Tecnologico Telecontrollo del Gruppo, che ha sede a Forlì ed è attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Nei giorni delle festività vedrà la presenza di una trentina di operatori organizzati in turni.

I numeri per chiamare il pronto intervento sono: 800.713.666 per il gas; 800.713.900 per acqua, fognature e depurazione; 800.713.699 per il teleriscaldamento; 800.999.010 per l’energia elettrica. Nei comuni in cui il servizio di illuminazione pubblica e semafori è gestito da Hera Luce, il numero per le segnalazioni è 800.498.616.

I numeri per i servizi di pronto intervento sono gratuiti e attivi 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno.

Pure i servizi ambientali non si fermeranno: a Modena opereranno squadre di raccolta impegnate anche nei giorni festivi. Particolare attenzione sarà rivolta allo spazzamento in centro storico, anche in previsione della festa in piazza Roma, a Capodanno.



Relativamente alle raccolte porta a porta, sia a Modena che nei territori serviti, i ritiri settimanali saranno effettuati con le modalità previste dai rispettivi calendari. Squadre di raccolta saranno al lavoro pure nei comuni del comprensorio ceramico, soprattutto nei centri storici. Gli operatori ambientali saranno particolarmente attivi in montagna dove, in accordo con le Amministrazioni dei comuni in cui opera, Hera ha potenziato su tutto il periodo festivo i turni di raccolta dei rifiuti. Stessa cosa nel territorio del comprensorio ceramico, dove è stato intensificato lo spazzamento manuale e meccanizzato.

Sono previste pulizie straordinarie anche nei territori dei Comuni della cintura modenese e in quelli delle Terre dei Castelli. Ovunque sono stati predisposti servizi straordinari di pulizia in occasione di feste e sagre.

Tutte le stazioni ecologiche gestite da Hera nel territorio modenese rimarranno chiuse nelle giornate del 1 e 6 gennaio.

Per il territorio del comune di Modena, solo nelle giornate festive ed esclusivamente per segnalazioni relative a siringhe abbandonate, sarà disponibile il numero 059.407847.

Per le segnalazioni di carattere ambientale, rimane comunque attivo il servizio tramite il ‘Rifiutologo’, la app di Hera scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.ilrifiutologo.it.

Il 1 e il 6 gennaio gli sportelli Hera saranno chiusi e non sarà attivo il call center del Servizio Clienti.

Saranno come sempre disponibili i Servizi On Line di Hera, accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, all’indirizzo: servizionline.gruppohera.it. Si ricorda che è disponibile anche My Hera, la app per i clienti residenziali del Gruppo Hera, completamente gratuita, tramite la quale è possibile gestire tutti i propri servizi.