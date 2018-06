Autobus Seta, da venerdì 8 giugno è in vigore l'orario estivo

Da venerdì 8 giugno a domenica 16 settembre sulle linee urbane di Modena, Carpi e Sassuolo e su quelle extraurbane è in vigore l'orario estivo di vacanza scolastica. Le frequenze in vigore nei giorni feriali sul servizio urbano di Modena (dall'8 giugno al 31 luglio e dal 28 agosto al 14 settembre) sono le seguenti:

Linea 7: 15 minuti

Linee 1, 3, 4, 5, 6, 8: 20 minuti

Linee 9, 11, 13: 20 minuti fino alle ore 16; 25 minuti dopo le ore 16

Linee 2 e 10: 30 minuti

Linea 12: 40 minuti

Linea 14: 30 minuti negli orari di punta (dalle 6 alle 9 e dalle 16 alle 19) e 60 minuti nelle altre fasce orarie

A Sassuolo durante il periodo estivo le linee A e B del servizio urbano circoleranno con frequenza di 60 minuti fino al sabato mattina, non circoleranno il sabato pomeriggio e nei giorni festivi. Nel mese di agosto la linea C non sarà attiva. Il servizio urbano di Carpi circolerà con frequenza di 60 minuti dal lunedì al sabato mattina, con una pausa tra la fascia mattutina e quella pomeridiana. Il servizio non viene effettuato al sabato pomeriggio e nei festivi.

Per informazioni dettagliate sui nuovi orari gli utenti possono consultare i relativi libretti orari, disponibili nella sezione "Linee" del sito web di Seta..