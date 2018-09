Autobus urbani ed extraurbani, scatta l'orario invernale

Da lunedì 17 settembre sulle linee urbane di Modena, Carpi e Sassuolo e sul servizio extraurbano entrerà in vigore l'orario invernale. Contestualmente, sono previste alcune modifiche al servizio urbano di Modena e a quello extraurbano. Per quanto riguarda il servizio urbano di Modena la principale novità riguarda la linea 6: la frequenza di passaggio sarà di 15 minuti fino alle ore 14 (anzichè 12 minuti) e raggiungerà via Santi con una corsa ogni due anzichè una corsa ogni tre. Il capolinea della linea 3 verrà spostato di circa 600 metri, sempre in via Montefiorino. Il vecchio capolinea resterà attivo come fermata semplice. La linea 13, a causa delle modifiche alla viabilità della zona di Porta Nord, non fermerà più davanti alla caserma dei Carabinieri: la relativa coppia di fermate viene quindi soppressa.

Dal 17 settembre il Prontobus di Carpi funzionerà anche nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30. Sempre dal 17 settembre a Nonantola sarà attivo il nuovo terminal dei bus, in via Fossa Signora, che sostituirà la fermata Stazione di via Cesare Battisti, soppressa. I bus della linea 750, sia per Castelfranco che per Bomporto, fermeranno presso la corsia 6.

Come ogni anno, l'orario invernale extraurbano dei bus è frutto di un'intensa attività di coordinamento e pianificazione avvenuta nei mesi estivi tra i rappresentanti dell'Agenzia per la Mobilità, degli Enti locali e dei dirigenti scolastici, tesa a programmare nel modo più efficiente possibile il livello di servizio in base ai flussi di carico attesi. Nell'ambito di questi incontri, in virtù della decisione espressa dalla quasi totalità degli Istituti scolastici modenesi, è stato deciso che nella giornata di sabato 3 novembre sarà in vigore l'orario di vacanza scolastica per il servizio extraurbano; manterranno invece l'orario scolastico i servizi urbani di Modena, Sassuolo e Carpi.

Si ricorda infine agli utenti che nel primo mese di lezione diversi istituti osserveranno l'orario provvisorio: si dovranno quindi attendere gli orari definitivi di lezione per verificare l'efficacia degli accordi presi, e valutare eventuali possibili adeguamenti.