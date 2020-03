Coronavirus. Nuova ordinanza regionale: chiusi tutti i parchi e limitate le uscite

In serata è stata emessa una nuova ordinanza a firma del Presidente Stefano Bonaccini, che restringe ulteriormente le possibilità di spostamento al di fuori della propria abitazione, chiudendo i parchi e limitando l'attività motoria ai dintorni della propria residenza. Il provvedimento entra in vigore domani, 19 marzo e resterà tale fino al 3 aprile.

Due i punti principali previsti nell'ordinanza:

Stop alle passeggiate nei parchi

Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.

Regole per i punti ristoro nelle stazioni di servizio

Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:

a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);

b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);

c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.