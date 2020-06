Traffico e parcheggi selvaggi, il Comune chiude la strada verso le cascate del Bucamante

Nei giorni scorsi, con la fine del lockdown, è ripreso in modo massiccio il traffico turistico verso l'Appennino Modenese. In particolare, moltissimi escursionisti hanno scelto la suuggestiva passeggiata verso le cascate del Bucamante, nel territorio di Serramazzoni, creando un flusso senza precedenti. Questo ha causato non pochi grattacapi sotto il profilo della viabilità, con lunghe cose, auto bloccate e parcheggi "selvaggi".

E' noto che il sito naturalistico - a pochi passi dalla Nuova Estense - non offre ampia possibilità di parcheggio e la viabilità di accesso non è mai stata curata: è bastato molto poco a mandare in crisi l'accesso all'area. Nelle scorse ore il Comune di Serramazzoni ha deciso di adottare una ordinanza che modifica in modo rilevante la viabilità e che sarà in vigore per tutta l'estate (fino al 30 settembre) nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Due le soluzioni adottate dall'Amministrazione. In primis è stata chiusa al transito e alla sosta via Granarolo, ad eccezione dei residenti e degli autorizzati. Si tratta della principale via di accesso alle cascate rispetto alla Statale 12. In secondo luogo in Via Pazzano-Estense sarà istituito un senso unico di circolazione dall'incrocio con Via Estense (SS12) all'incrocio con Via Pazzano (Pazzano Centro): si potrà solo salire verso Pazzano centro; non si potrà sostate (con rimozione forzata) sul lato sinistro della carreggiata, mentre sul lato destro si potrà sostare. Qui il testo completo dell'ordinanza.

La decisione dell'Amministrazione ha inevitabilmente creato diverse polemiche, soprattutto alla luce del malcontento di alcuni residenti che per i normali spostamenti verso la Nuova Estense dovranno giocoforza compiere un tragitto molto più lungo attraverso le altre strade.