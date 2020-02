No ai mercati e alle attività sportive, Carpi adotta un'ordinanza più restrittiva

Niente mercati questa settimana, impianti sportivi chiusi, limitazioni per biblioteca, Anagrafe e Quicittà, per funerali e matrimoni, e inviti a pubblici esercizi e locali aperti al pubblico: sono le misure contenute in un’ordinanza del Sindaco di Carpi, valida fino a domenica, che si aggiunge a quanto già stabilito in sede regionale.

L’ordinanza (“Ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi”) è motivata dal fatto che la situazione a Carpi «ha delle peculiarità rispetto al resto del territorio provinciale e regionale», poiché un cittadino carpigiano è risultato positivo al test del coronavirus, «infezione correlata al focolaio della Provincia di Lodi». La Giunta comunale ha « ritenuto pertanto necessario adottare ulteriori misure specifiche di tutela della popolazione », rispetto a quanto già in vigore a livello regionale.

Dunque è stato annullato il tradizionale mercato in piazza Martiri giovedì 27 e sabato 29 febbraio; è stata inoltre decisa la chiusura di tutti gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.) per tutte le attività, eccetto l’impianto in uso al Carpi Calcio, a condizione che la società effettui la sanificazione di spogliatoi e locali comuni secondo le disposizioni dell’AUSL.

Altre limitazioni riguardano funerali e matrimoni, che potranno essere tenuti purché con un limitato numero di partecipanti.

Chiuse poi le postazioni Internet presso il Quicittà, le sale studio, riviste e postazioni internet della biblioteca “Loria”, che sarà comunque aperta al pubblico per i servizi di consultazione e prestito; sospeso anche il libero accesso all’ufficio anagrafe nella giornata di giovedì 27 febbraio. Il Comune invita inoltre i gestori dei pubblici esercizi e degli altri locali aperti al pubblico (circoli, centri culturali, ecc.) a evitare concentrazioni di un elevato numero di persone in locali chiusi, invito che vale anche per tutti i servizi pubblici aperti al pubblico.

Questo l’elenco degli appuntamenti annullati nel periodo in questione:

Biblioteca

• l’incontro con Fabio Genovesi per la rassegna “Ne vale la pena”, in programma sabato 29 febbraio;

• l’apertura straordinaria pomeridiana prevista domenica 1 marzo;

• l’Incontro su “Guido Corradi. Diario della guerra di successione spagnola a Carpi (1702-1707)”, in programma domenica 1° marzo nell’Auditorium “Loria”

Musei

• mostra “L’avventura di costruire”, in corso fino al 3 maggio nella Sala dei Cervi;

• narrazioni “Nelle case le storie”, previste domenica 1° marzo;

• “Domeniche InCarpi”, visite guidate gratuite nei Musei di Palazzo dei Pio e al Teatro comunale, in programma il 1° marzo;

• “Ugo e Raffaello”, visita guidata ai chiaroscuri di Ugo da Carpi, prevista in Museo domenica 1° marzo;

Teatro

• lo spettacolo “Roger”, con Emilio Solfrizzi, in programma sabato 29 febbraio

Varie

• l’assemblea pubblica con i cittadini di San Marino prevista stasera, martedì 25 febbraio.