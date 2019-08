Pavullo, per i Mondiali di volo a vela un piano straordinario di assistenza sanitaria

Un medico aggiuntivo a supporto del Servizio di continuità assistenziale nei weekend e più personale specialistico in supporto al Pronto Soccorso per la gestione delle urgenze: sono le misure di potenziamento dell’assistenza sanitaria previste dall’Azienda USL di Modena in occasione del Campionato mondiale di volo a vela 2019 che si svolgerà a Pavullo tra il 31 agosto e il 15 settembre, per fare fronte all’incremento significativo di presenze, tra atleti e pubblico. Nella città del Frignano sono infatti attesi molti appassionati, che si andranno ad aggiungere ai turisti già presenti in questo periodo dell’anno.

Per fornire una risposta adeguata alle necessità di salute, nel periodo di svolgimento della manifestazione sarà rafforzato il Servizio di continuità assistenziale nelle giornate considerate di maggior afflusso: in particolare, nella sede di Pavullo (galleria Aldo Moro, 2) saranno presenti due medici il sabato dalle 10 alle 12 e la domenica dalle 8 alle 20.

Un’altra misura importante riguarda l’Ospedale di Pavullo, che vedrà un rafforzamento della presenza di specialisti a supporto del Pronto Soccorso per gestire al meglio le eventuali urgenze, con un incremento orario di ortopedico e radiologo nella fascia serale dal lunedì al venerdì, mentre nel weekend è assicurata la reperibilità.

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria (non in urgenza) rivolta agli atleti e ai loro accompagnatori è stato realizzato un vademecum (prodotto anche in lingua inglese per gli atleti stranieri) con le indicazioni per l’accesso alle prestazioni.

In collaborazione con le associazioni di volontariato è stata inoltre rafforzata la presenza di mezzi e personale dell’emergenza-urgenza 118 sul territorio, concentrati in particolar modo nei luoghi e negli orari in cui sono previsti gli eventi di maggior richiamo.

Oltre al profilo assistenziale, l’impegno dell’Azienda USL di Modena in occasione dei Campionati di volo a vela è rivolto anche alla promozione della salute, sempre in collaborazione con associazioni di volontariato e cooperative sociali del territorio: nell’Infopoint di piazza San Bartolomeo i cittadini troveranno suggerimenti e indicazioni sui corretti stili di vita e sui rischi connessi all’abuso di alcol e droghe. Inoltre in alcune giornate sarà possibile attivare il Fascicolo sanitario elettronico, che consente di avere a portata di click i documenti prodotti dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Il programma completo delle iniziative organizzate dall’Azienda USL di Modena all’interno della manifestazione sportiva è disponibile alla pagina dedicata sul portale Ausl.