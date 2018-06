Definizione degli spazi e sicurezza, prende vita la "Notte gialla del Rock"

A un anno da “Modena Park”, sabato 30 giugno, una festa di musica nel cuore della città, per vivere insieme un’altra notte di magia. Vuol essere questo il senso della Notte gialla rock di Modena, che mira a ricercare le belle emozioni di un evento irripetibile, mettendo insieme le energie di tanti per riproporre l’immagine positiva di Modena accogliente e festosa, all’insegna del rock che l’ha vista capitale con il concerto dei record di Vasco Rossi.

Nel frattempo, mentre proseguono gli incontri con commercianti e organizzatori dell’evento, incomincia a prendere forma il disegno della serata di festa che ha il colore della città, del cofano giallo del Mef e dello stemma Ferrari, delle maglie delle squadre sportive modenesi dai canarini al volley, e del giubbotto indossato da Vasco Rossi sul palco a Modena Park. “Colorare” di giallo la città per l’occasione, è l’invito rivolto a tutti i partecipanti. E giallo è, ovviamente, il colore dominante nella grafica del logo e della locandina dell’iniziativa, in cui alla scritta Notte gialla rock si affianca la silhouette di una chitarra elettrica.

Tutta la serata, in cui le attività autorizzate potranno fare musica fino alle 2 e mescita fino alle 3 del mattino, avrà due poli di riferimento in piazza Roma e largo Sant’Agostino. Nella grande piazza di Palazzo Ducale è prevista la proiezione su maxischermo del film del concerto “Modena Park” con interventi di ospiti dal vivo del mondo del rock e legati all’artista di Zocca. Davanti a Palazzo dei Musei sono invece in programma esibizioni live di gruppi musicali tra cui la tribute band di Vasco “Non siamo mica gli americani”. A collegare virtualmente le due piazze saranno delle marching band che attraverseranno il centro storico a suon di musica, mentre ci saranno animazioni in tutto il cuore cittadino, grazie anche alla creatività e all’impegno di commercianti ed esercenti che hanno aderito.

A questi ultimi, coinvolti insieme con associazioni di categoria e Modenamoremio, il Comune garantirà l’esenzione Tosap per l’occupazione di suolo pubblico fuori dalle attività, oltre al pagamento della Siae per le animazioni che realizzeranno.

Le zone dalle quali sono arrivate le adesioni per le animazioni sono, in particolare, quella di via Emilia centro da piazza Torre in direzione Ovest, e quella invece verso Est e largo di Porta Bologna; Pomposa e via Taglio e Cesare Battisti; via Gallucci, via Scarpa e via Canalino; piazzale Torti, corso Duomo, corso Canalchiaro, via Sant’Eufemia e via Carteria; piazza XX settembre e dintorni col Mercato Albinelli; in piazza Mazzini si svolgeranno iniziative dell’associazione NoisyVision – ipovedenti, che hanno proprio il giallo come colore identificativo, mentre ai Giardini Ducali si sta organizzando un silent party per ascoltare in cuffia le proposte musicali rock dei dj. La tipologia delle animazioni è varia anche se il rock è il tratto musicale distintivo unificante e il giallo il colore dominante degli allestimenti proposti. Così nelle varie aree si potranno ascoltare band live o dj set, ci saranno mostre e proposte di gadget e magliette gialle a fini benefici, c’è chi si attrezza per consentire richieste e dediche legate a brani di Vasco, e in tanti stanno predisponendo schermi e video per rilanciare immagini e filmati; chi proporrà una serata di “Bollicine” e chi inventerà aperitivi a tema, rigorosamente serviti con crescentine di Zocca.

La partecipazione civile e gioiosa dei modenesi e di chi vorrà arrivare da fuori, come è stato per l’ultima notte bianca, sarà un ingrediente fondamentale della festa.

L’iniziativa è in collaborazione con le emittenti radiofoniche Radio Bruno, Radio Stella, Modena 90 e Modena Radio City, e si avvale di un contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Modena.