Sanità. Anche gli ospedali proivati Aiop pronti ad accogliere pazienti covid

Gli ospedali privati dell'Emilia-Romagna sono pronti ad ospitare i pazienti affetti da coronavirus. E' quanto ribadisce l'Associazione italiana di ospedalità privata (AIOP) regionale che mette a disposizione le sue strutture per "giocare il proprio ruolo accanto al Servizio sanitario nazionale per fronteggiare insieme l'emergenza coronavirus". La collaborazione sarà definita da un Piano regionale a cui si sta lavorando in queste ore.

"Non conosciamo ancora i dettagli e attendiamo di incontrarci con i vertici regionali per conoscere bene il nostro ruolo- dice Bruno Biagi presidente AIOP Emilia Romagna- il mondo del privato accreditato rappresenta attività diversificate che vanno dall'Alta specialità a strutture polispecialistiche chirurgiche, riabilitative, psichiatriche e residenziali. Per questa molteplicità di servizi continueremo a garantire cure e assistenza ai pazienti ordinari ma siamo pronti ad organizzare le nostre strutture per ospitare anche i pazienti positivi al coronavirus".

Al momento, stanno già accogliendo pazienti positivi al virus le due strutture AIOP in provincia di Piacenza e anche Villa Torri a Bologna ha appena dato la sua disponibilità. La priorità per AIOP "rimane quella di garantire massima sicurezza a tutte le tipologie di pazienti, Covid compresi, e ciò sarà possibile differenziando struttura per struttura, a seconda delle diverse specializzazioni", precisa Biagi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(DIRE)