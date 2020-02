Palamadiba: una nuova pavimentazione adatta a tutti gli sport

Una pavimentazione perfettamente pattinabile con nuove linee disegnate per lo skating ma anche per l’hockey, il calcio a cinque, il basket e la pallavolo. È questo il risultato dell’intervento di manutenzione, a cura del Comune di Modena, sul parquet del PalaMadiba.

“I lavori- come spiega l’assessora allo Sport Grazia Baracchi- si sono resi necessari per ripristinare la giusta “scivolosità” del fondo e permettere agli atleti di pattinare in sicurezza, sia per le attività di base che per quelle di livello agonistico. L’intervento consentirà così di “sfruttare pienamente l’impianto, nato proprio per le rotelle, considerando anche il fatto – come sottolinea l’assessora – che sia il pattinaggio artistico sia l’hockey sono attività in espansione in città”.

Il pavimento in parquet è stato levigato, carteggiato e trattato con una vernice ignifuga apposita per lo skating, applicata più volte fino a garantire un livello di scivolosità adeguato. Inoltre, oltre alle boccole per il pattinaggio artistico, sono stati nuovamente segnati tutti i campi già presenti: hockey, calcio a cinque, basket e pallavolo. L’intervento, del valore di circa 35 mila euro, è stato finanziato con fondi propri del Comune ed è durato una decina di giorni.

Il PalaMadiba, inaugurato nel 2013, è utilizzato come palestra scolastica dagli alunni della scuola media Marconi e da quelli della succursale della primaria Anna Frank mentre nel pomeriggio è in gestione alla società sportiva United skate. Oltre che per il pattinaggio viene, appunto, utilizzato anche per hockey, calcio a cinque, kendo, aikido, basket. Ospita anche manifestazioni sportive di rilievo nazionale come per esempio, alla fine di marzo, i quarti di finale e la semifinale della Coppa Italia under 19 di futsal (calcio a cinque).