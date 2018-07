La palentologa UniMoRe prof.ssa Ferretti per due anni sarà editor allo Scientific Reports

La prof.ssa Annalisa Ferretti, paleontologa del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche UniMoRe ricoprirà per i prossimi due anni il ruolo di Associate Editor del settore disciplinare Earth and Environmental Sciences, con un coinvolgimento per i prossimi due anni, durante i quali dovrà dirigere la revisione degli studi presentati al tavolo editoriale e decidere della loro pubblicazione.

“Il ruolo editoriale che mi vedrà coinvolta è motivo di enorme soddisfazione sia come studiosa presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e in primis come Italiana - ha commentato la prof. Annalisa Ferretti - E’ questo un segnale di notevole apprezzamento e visibilità scientifica delle attività di ricerca sviluppate nell’ambito delle Scienze della Terra in Italia. Cercherò di svolgere al meglio l’incarico assegnatomi in un mare immenso di responsabilità, studi e revisioni.”

Il comitato scientifico di Scientific Reports è un’imponente organizzazione suddivisa in 41 settori disciplinari per ciascuno dei quali è creato uno specifico gruppo di revisori internazionali.La prof. Ferretti è tra i 26 ricercatori italiani chiamati a partecipare al lavoro di un gruppo che per il settore Earth and Environmental Sciences si compone di ben 490 revisori (Editors).

“Siamo molto soddisfatti per la nomina della prof.ssa Ferretti ad Associate Editor di Scientific Reports – ha commentato la prof.ssa Monica Saladini, direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore – investitura che rappresenta un segnale di notevole apprezzamento e riconoscimento internazionale degli studi condotti presso il nostro Dipartimento e un’importante occasione di visibilità scientifica delle attività di ricerca sviluppate dalla docente nell’ambito delle Earth and Environmental Sciences”.

Annalisa Ferretti

Laureata con lode in Scienze Geologiche all’Università di Modena e Reggio Emilia e dottorata in Paleontologia, Annalisa Ferretti ha ricevuto un Postodoctoral Fellowship presso la School of Earth and Ocean Sciences-Center for Earth and Ocean Research dell'Università di Victoria, British Columbia, Canada e diversi Visiting Scientist presso la School of Earth Sciences dell’Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Annalisa Ferretti ha ricevuto altri importanti riconoscimenti tra cui recentemente la nomina a Membro Titolare della IUGS Internation Subcommission on Stratigraphic Classification e a Socio della prestigiosa Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. Presidente del Corso di Studi laurea triennale in Scienze Naturali è autrice di più di 170 lavori pubblicati in riviste internazionali. E’ anche Editor-in-Chief del Bollettino della Società Paleontologica Italiana.