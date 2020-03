Fitness e cultura a domicilio: un'idea che a Castelfranco Emilia è già diventata realtà

A Castelfranco Emilia, palestra e libri direttamente a...casa. In questo momento senza precedenti, in cui tutti dobbiamo necessariamente e doverosamente restare in casa - ad eccezione dei casi previsti dal recente DPCM - per contrastare la potenziale diffusione del Coronavirus Covid19, il Comune, parafrasando un famoso adagio, ha deciso di attivarsi direttamente per “portare la montagna a...casa dei cittadini”.

Una montagna, sì, ma di libri e di esercizi fisici, con l'obiettivo di stare il più possibile e costantemente vicino ai cittadini, suggerendo nel contempo idee utili, per il corpo e per la mente, per trascorrere le giornate. Idee che sono già realtà: da ieri sono infatti on line dei video tutorial di fitness pubblicati direttamente sulla pagina Facebook del Comune, grazie all'idea lanciata dal giovane Alexander Serra, istruttore della Polisportiva Castelfranco Emilia, che ha deciso di realizzare una serie di clip con esercizi fisici da fare direttamente a casa: «E' sempre importante fare attività fisica, ma in questo momento probabilmente lo è ancora di più, perché i benefici sono tanti, si liberano endorfine, abbiamo una riduzione dello stress e possiamo ottenere un miglior condizionamento dell'apparato cardiovascolare – ha detto Alexander Serra aggiungendo che – questa idea è anche un plus per “riempire” le giornate in maniera utile e costruttiva, per tenersi compagnia e impegnati: un altro nemico con cui fare i conti, infatti, è la noia, e ciò vale per tutti, anche per noi istruttori. Così abbiamo deciso di rimanere comunque vicini ai nostri allievi, pur rimanendo di fatto lontani, come prevedono le norme, allargando l'insegnamento degli esercizi a tutte le persone che vorranno seguirci on line, grandi e piccini. Questi tutorial – ha aggiunto – contengono infatti esercizi che possono fare tutti, a meno che non ci siano preclusioni particolari, dai nonni ai nipotini».

Un'idea, quella lanciata dal Alexander Serra da subito sostenuta con entusiasmo dall'Assessore allo Sport di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore: «Non appena i ragazzi mi hanno presentato questa idea, ho deciso nell'immediato, senza tentennamenti, di sposarla e sostenerla. Di qui la decisione di aprire i nostri canali ufficiali di comunicazione, pagina Facebook in primis, affinché tutti i cittadini, perché no, non solo di Castelfranco Emilia, possano usufruire di questa opportunità. L'obiettivo è quello di cercare di essere, anche attraverso queste iniziative, sempre a fianco dei nostri cittadini: il momento è molto duro, per tutti, nessuno escluso, ma nei limiti del possibile e con assoluta costanza – ha sottolineato Pastore - stiamo mettendo in campo tutte le forze e tutti gli sforzi possibili, ed è ciò che continueremo a fare, a 360 gradi».

E così il ventaglio delle iniziative messe in campo, come detto, si allarga e va ad abbracciare anche la cultura: da venerdì, infatti, gli iscritti alla biblioteca residenti nel territorio comunale, possono richiedere la consegna a domicilio di libri e dvd. Un'idea, questa, nata con l'obiettivo di fornire un ulteriore servizio, sicuramente molto utile sia per gli anziani che per i bambini, riaccendendo ancora di più la passione verso la lettura e, perché no, avvicinando sempre più la biblioteca alla cittadinanza. Chi vorrà fruire di questa opportunità, potrà contattare gli uffici preposti via telefono al numero 059/959376 oppure via mail a questo indirizzo: bibliotecacomunale@comune.castelfranco-emilia.mo.it. Le consegne, previo accordo sull'orario, verranno effettuate il lunedì, mercoledì e venerdì mattina, direttamente dal personale della biblioteca che si presenterà munito di cartellino di riconoscimento.