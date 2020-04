Il Panathlon Club Modena dona 3.200 euro all'AOU e alla Croce di Blu di Modena

Il Panathlon Club Modena ha risposto presente all'appello lanciato nei giorni scorsi dalla Presidente Maria Carafoli e dal Consiglio Direttivo, in merito a un nuovo progetto di solidarietà a sostegno di chi affronta in prima linea l'emergenza Coronavirus. La generosità di soci del Club modenese si è quindi tradotta in due donazioni per un ammontare complessivo di 3.200 euro, di cui una a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena per l'acquisto di mascherine, macchine per la ventilazione e altro materiale a supporto del personale sanitario e l’altra destinata ad AVPA Croce Blu di Modena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Si tratta solo del primo traguardo – commenta la presidente Carafoli – per un impegno che da parte nostra continua, come purtroppo continua lo stato di emergenza. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno aderito con tanto altruismo, lo stesso da sempre riservato ai nostri progetti a sostegno di sport e disabilità, che confermiamo nel modo più assoluto, anche per questo 2020 pur così difficile e pieno di incertezze per tutti”.