Il Paniere delle Eccellenze ANT per raccolta fondi su prevenzione oncologica

Nasce, in occasione delle Feste, il Paniere delle Eccellenze di Fondazione ANT, un prodotto solidale, pensato per celebrare la ricchissima tradizione enogastronomica del territorio modenese e realizzato grazie alla generosità di numerose aziende locali. Il Paniere delle Eccellenze è il progetto grazie al quale ANT ha messo in rete il tessuto economico e sociale della regione: è infatti un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del territorio (parmigiano reggiano, lambrusco, aceto balsamico, salse, crescentine, tortellini e molto altro ancora) e di esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti della cittadinanza e nello stesso tempo uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione.

Con una donazione minima di 20 € sarà possibile portare a casa e regalare il Paniere delle Eccellenze della Provincia di Modena - graziose borsine in juta confezionate con i prodotti tipici del territorio - e sostenere non solo l’assistenza domiciliare oncologica che ANT offre sul territorio dal 1987, ma soprattutto i progetti di prevenzione oncologica della Fondazione che dal 2004 a oggi hanno consentito a oltre 44.000 persone di usufruire gratuitamente di visite per la diagnosi precoce di diverse patologie tumorali.

Siamo felici di lanciare anche nel territorio di Modena questo progetto all’apparenza semplice ma in realtà portatore di un grande valore solidale perché sancisce l’alleanza tra aziende, cittadini e non profit a favore della comunità – commenta Raffaella Pannuti, presidente ANT – Partecipare con i propri prodotti al Paniere delle Eccellenze o sceglierlo come omaggio natalizio significa dare un contributo alla qualità della vita di tanti altri cittadini che, grazie ad ANT, potranno ricevere controlli gratuiti per la diagnosi precoce di diverse patologie. L’obiettivo comune, nostro e dei donatori, è l’uomo e l’Eubiosia, la dignità della vita. La civiltà dell’amore che il nostro fondatore Franco Pannuti, mancato poche settimane fa, ci ha descritto è una civiltà in cui il valore della vita dell’uomo rimane intatto in ogni momento. Assicurare la salute e il benessere per tutti a tutte le età è la missione di ANT e dei nostri sostenitori.

Sono 400 i panieri confezionati dai volontari ANT con 3.316 prodotti donati da 20 aziende del territorio. Per trovarlo si può visitare il sito ant.it la pagina facebook ANT in Emilia-Romagna oppure contattare le seguenti Delegazioni per le prenotazioni: Modena tel. 059 238181, Vignola tel. 059 766088, Savignano s/p tel. 059 730311 e Mirandola tel. 0535 20525. Il Paniere delle Eccellenze sarà inoltre presente ai Merc’ANT, eventi di shopping solidale promossi da ANT: Delegazione Modena Viale Verdi, 60 e Delegazione Vignola Via Mario Pellegrini,3.