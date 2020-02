Spesso e volentieri i posti riservati alle ambulanze (e agli invalidi) - quelli sopra la rampa di accesso al Pronto Soccorso del Policlinico - vengono occupati da automobili poco rispettosi delle regole. La struttura conta un numero a volte non sufficiente di posti nel parcheggio adiacente, ma questa non può essere una giustificazione all'occupazione degli spazi che servono al 118 per lo svolgimento della loro funzione di soccorso. Segnalazione di un cittadino