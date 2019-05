Chiuso il parcheggio del Sant'Agostino, arriva il Motor Valley Fest

Piazza Sant’Agostino a Modena inizia a prepararsi per il Motor Valley Fest e per alcune settimane nel parcheggio a strisce blu di fronte al Palazzo dei Musei sarà vietata la sosta. Da lunedì 6 maggio, infatti, inizia l’allestimento di un’area della manifestazione che da venerdì 17 e domenica 19 maggio sarà dedicata ai simulatori di Formula 1, supercar e rally.

Nell’ambito della manifestazione, che vedrà il coinvolgimento di diverse aree del centro storico, oltre all’Autodromo e al Laboratorio aperto, il “Motor Sim” di piazza Sant’Agostino consentirà agli appassionati che saliranno sui simulatori di provare le stesse emozioni dei campioni: sport motoristico e adrenalina saranno gli autentici protagonisti.

In piazza Sant’Agostino, inoltre, ci sarà anche il “Motor1Days Village @Modena”, l’esposizione cittadina di Motor1.com per regalare a chi visita il centro storico di Modena un assaggio delle auto che si possono provare in autodromo sabato 18 e domenica 19 maggio.

Il divieto di sosta, con eventuale rimozione, in tutta l’area adibita a parcheggio (rimangono utilizzabili i parcheggi riservati ai disabili) sarà in vigore fino al 25 maggio, ma l’ordinanza precisa che le attività di disinstallazione delle strutture dovranno essere sospese martedì 21 maggio quando è in programma l’arrivo del Giro d’Italia: proprio in quella zona è previsto il passaggio della corsa in direzione dell’arrivo che sarà in via Emilia all’altezza del parco Ferrari.