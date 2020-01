Partono anche a Campogalliano i “Progetti del cuore”

Partono a Campogalliano i “Progetti del Cuore”, per garantire il servizio di trasporto sociale gratuito, ai cittadini diversamente abili del nostro comune. Sul territorio verrà presto fornito un mezzo in comodato d’uso gratuito per una durata di due anni, durante i quali il servizio sarà garantito e gestito in maniera integrale: dall’allestimento del mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura casco). A ricevere l’automezzo sarà la Pubblica Assistenza, che avrà presto a disposizione un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di necessità.

“Avere un mezzo attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili è uno strumento eccezionale - specifica il Presidente Stefano Malaguti - che ci permette di dare risposta alle nostre tante esigenze sul territorio di Campogalliano e nella provincia di Modena. Il mezzo, infatti si occuperà del trasporto delle persone che si devono muovere all’interno di questo perimetro ma sono impossibilitate a farlo da sole”. Non solo per adulti ma anche bambini. Di recente infatti sono arrivate alcune richieste per poter portare bambini a fare delle terapie nei centri a loro dedicati. ‘’Questo progetto è stato un colpo di fulmine a ciel sereno che ci ha lasciati basiti positivamente, non c’é l’aspettavamo’’.

Sarà proprio grazie alla partecipazione della attività locali che potrà essere garantita l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende potranno trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte della comunità. Proprio in questi giorni la società incaricata “Progetti di Utilità Sociale” si occuperà di informare i titolari della attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.