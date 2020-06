Passi Carrabili, per un errore informatico inviati bollettini con importi errati

Un errore informatico ha provocato la spedizione di circa 700 bollettini di pagamento con importi non corretti dei canoni dei passi carrabili per il 2020 per il Comune di Modena.

Un inconveniente che il gestore Ica srl sta già provvedendo a risolvere contattando direttamente gli utenti interessati dallo sbaglio per correggere le cifre che si discostano, in più o in meno, di circa 10-20 euro dal totale dovuto.

L’errore, infatti, ha comportato l’inserimento sbagliato della categoria di appartenenza per alcune frazioni di via, con una diversa applicazione tariffaria. Le tariffe, invece, devono essere le stesse del 2019 visto che per quest’anno non è stato previsto alcun aumento del canone.

A Modena sono presenti 9.250 passi carrabili e ogni anno sono quasi 7 mila i bollettini inviati agli utenti (ogni bollettino può riguardare più passi carrabili). Per calcolare il canone si considerano i metri lineari interessati e si applica la tariffa al metro che varia a seconda della categoria: nella prima (centro storico) sono 24,79 euro per metro lineare, nella seconda (centro urbano) 20,14 euro per metro, nella terza (forese) la tariffa è di 7,44 euro al metro.

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all’ufficio Ica di via Ungaretti 20 o al numero di tel. 059 395814 o scrivere una mail a ica.modena@icatributi.it . Per incontri di persona è necessario l’appuntamento. La scadenza per i pagamenti, già prorogata per l’emergenza Covid, rimane fissata al 30 giugno.