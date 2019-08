Hai un cane o ne vorresti uno? A Modena c'è il “patentino” dell'Ausl

Nuove date per il corso di formazione dell’Azienda USL di Modena rivolto a chi possiede un cane e a chi vorrebbe adottarne uno. Un percorso che ha riscosso un grande successo in provincia, perché una corretta informazione permette di evitare errori comuni e di tenere un comportamento appropriato nei confronti dei nostri amici a quattro zampe e di chi ci circonda. L’obiettivo, approfondire la conoscenza di questi animali, imparando a salvaguardare sia i loro diritti che la salute e l'incolumità pubblica.

Il percorso, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Veterinari di Modena e giunto alla sua ottava edizione, prevede sei giornate di lezione con personale esperto dell’Ordine e dell’Azienda USL. Tra i temi più interessanti il linguaggio del cane, la relazione col padrone e i principali errori di comunicazione, lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita, l’aggressività e come prevenirla, i principali problemi dei cani, le regole per una serena convivenza con i bambini. È prevista anche una lezione pratica di gruppo, in ambiente esterno e con la partecipazione di un educatore cinofilo, durante la quale sarà possibile sperimentare insieme al proprio cane le conoscenze acquisite.

Alle precedenti edizioni hanno partecipato e conseguito l’attestato finale in tutto più di 300 persone. Al termine del percorso si svolgerà anche un test di verifica per il rilascio di uno specifico attestato, il cosiddetto “patentino” (facoltativo).

Nel 2018 i cani iscritti all’anagrafe canina in provincia di Modena erano 98.300, uno ogni 7 abitanti.

Come iscriversi al corso

Il percorso si svolgerà ogni sabato mattina dal 21 settembre al 26 ottobre, dalle 10 alle 12 alla sala Auditorium del Centro Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena a Baggiovara (via Martiniana 21, ingresso 4, 2° piano).

L’iscrizione, che prevede un contributo di 30 euro, va effettuata entro il 18 settembre tramite il form online raggiungibile dalla pagina dedicata (www.ausl.mo.it/dsp/ patentinocani) sul portale Ausl. Alla stessa pagina il programma completo del corso.