Fare “Pcarìa” in casa: le regole per la macellazione domestica del maiale

Macellare il maiale in casa si può. È infatti in vigore l’ordinanza del Comune di Modena che disciplina la macellazione dei suini ad uso familiare con l'obiettivo di tutelare un’antica tradizione. Ecco quali sono le norme da seguire per garantire il rispetto delle regole igienico sanitarie.

La macellazione domestica del maiale, in dialetto la “pcarìa”, è consentita fino al 31 marzo 2020.

L’uccisione del maiale deve essere effettuata nelle ore diurne dei giorni feriali oppure nella giornata del sabato entro le 12, comunicando luogo e ora previsti, con un anticipo di almeno 24 ore, al Servizio veterinario dell'Azienda Usl di Modena – Sassuolo, in strada Martiniana 21, tel. 059 3963161, fax 059 3963875.

La macellazione deve essere effettuata esclusivamente da personale con adeguato livello di competenza per garantire il diritto dell’animale a una morte rapida e indolore, nel rispetto della normativa sullo stordimento. Gli strumenti, in buono stato, devono essere disinfettati prima e dopo ogni lavorazione.

Tutte le carni devono essere sottoposte a visita veterinaria ed esame trichinoscopico e devono essere poi destinate soltanto al consumo familiare. La tariffa per il primo suino visitato è di 9 euro, più 2,07 euro di rimborso spese, più altri 9 euro per ogni suino in più.

In periodi diversi da quelli indicati, la macellazione è consentita soltanto nei macelli autorizzati e ogni abuso o macellazione clandestina sarà punito a norma di legge e, qualora integrino il maltrattamento di animali assumono rilevanza penale e comportano l’informativa alla Procura della Repubblica.

Il Servizio veterinario Ausl e la Polizia municipale sono incaricati della esecuzione e del rispetto dell’ordinanza.