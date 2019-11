Pedemontana finita entro il 2023: ecco il nuovo bando di gara

E' stato pubblicato il nuovo bando per l'appalto della realizzazione del prolungamento della nuova Pedemontana, nel tratto tra S.Eusebio e la provinciale 17 nel comune di Castelnuovo Rangone.

Le offerte delle ditte dovranno essere presentate alla Provincia entro le ore 9 del 23 dicembre in modalità telematica come indicato nel bando disponibile nel sito dell'ente e dove sono disponibili tutte le informazioni.

Il nuovo bando esce dopo l'annullamento della gara effettuata nei mesi scorsi per anomalie tecniche nelle offerte. Con l'avvio delle procedure di ripubblicazione, l’obiettivo della Provincia è di accantierare i lavori del tratto in questione, tra S.Eusebio di Spilamberto e la provinciale 17 nella località Settecani lungo circa un chilometro e 800 metri, entro la primavera del 2020 con un investimento complessivo di otto milioni e 500 mila euro.

Per completare la nuova Pedemontana occorre realizzare i restanti tre chilometri ossia quelli dalla provinciale 17 a via Montanara già finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 per i quali sono in corso i lavori di progettazione da parte della Provincia.

L'obiettivo è quello di completare tutta la nuova Pedemontana entro il 2023. La Provincia ha già realizzato i tratti tra il confine con Bologna e S.Eusebio e da Pozza di Maranello a via Montanara.